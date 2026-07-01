لزيدي يرسم ملامح العراق الجديد.. دولة عصرية وسيادة كاملة وشراكة خليجية متينة

أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، أن العراق يتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها بناء دولة عصرية ذات سيادة كاملة، واقتصاد قوي، وسيادة للقانون، بالتوازي مع توسيع علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي والدولي.

وجاءت تصريحات الزيدي خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، والوفد المرافق له، الذي نقل تهاني قادة دول المجلس بمناسبة نيل الحكومة العراقية ثقة مجلس النواب، بحسب بيان حكومي.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات، بما يعزز المصالح المشتركة ويدفع عجلة التنمية والازدهار في المنطقة.

وأكد الزيدي أن حكومته تنظر إلى دول الخليج بوصفها الامتداد العربي والعمق الاستراتيجي للعراق، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستتركز على ترسيخ مؤسسات الدولة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وبسط سلطة القانون، إلى جانب الانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جانبه، ثمّن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مسار الإصلاحات الذي تنتهجه الحكومة العراقية، ولا سيما في ملفات تعزيز الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، معرباً عن استعداد المجلس لتوسيع مجالات التعاون والشراكة مع العراق بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها.