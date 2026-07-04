لقاءات دبلوماسية إيرانية–كوردية تثير تساؤلات حول الأهداف الخفية

في زيارة بدت أقرب إلى “جولة علاقات عامة إقليمية”، وصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى طهران، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مشهد جديد من مشاهد التنسيق السياسي بين الأطراف الثلاثة في المنطقة.

وبحسب بيان رئاسة الإقليم، فإن اللقاء تناول العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان وإيران، مع بحث ملفات “التعاون والتنسيق المشترك” و”خفض التوترات”، في وقت تتكرر فيه الدعوات ذاتها في كل زيارة تقريبًا دون تغيّر كبير في العناوين.

وأكد الجانبان، كالعادة، أهمية استمرار الحوار والتفاهم الإقليمي من أجل “الأمن والاستقرار”، وهي العبارة التي باتت حاضرة في معظم البيانات الدبلوماسية مهما اختلفت الظروف والملفات.

ووصل بارزاني إلى طهران ضمن زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الإيراني، للمشاركة في مراسم مرتبطة بالمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في زيارة امتزج فيها البعد السياسي بالبروتوكولي، ضمن مشهد إقليمي لا يخلو من الرسائل المتبادلة أكثر من النتائج المعلنة.

وفي المحصلة، بدا اللقاء استمرارًا لسلسلة طويلة من الاجتماعات التي تُجدَّد فيها لغة “التنسيق والحوار”، بينما تبقى الملفات الكبرى في المنطقة مفتوحة على مزيد من الانتظار.