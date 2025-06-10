لقاء عراقي أردني في منزل النائب( تيسير العدوان) لتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين

لقاء عراقي أردني في منزل النائب( تيسير العدوان) لتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين
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عمان/ شبكة أخبار العراق- في لقاء أخوي طيب أكد على عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين العراقي والأردني ،استضاف النائب تيسير العدوان في منزله بمنطقة شفا بدران (بالتنسيق مع الدكتور منذر جرادات  هيئة الإعلامالسفير العراقي في الأردن عمر البرزنجي، إلى جانب عدد من أعضاء رابطة مشجعي المنتخب العراقي، وبحضور عدد من النواب وأهالي المنطقة.وجاءت هذه الاستضافة في إطار تعزيز العلاقات الأردنية العراقية على المستويين الشعبي والرسمي، حيث ساد اللقاء أجواء ودّية أكدت على عمق الروابط بين البلدين،خاصة في المجالين الرياضي والاجتماعي.وفي ختام اللقاء، عبّر الحضور عن شكرهم للنائب العدوان على كرم الضيافة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تعزز التواصل والتعاون المشترك.

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