لقاء عراقي أردني في منزل النائب( تيسير العدوان) لتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين

عمان/ شبكة أخبار العراق- في لقاء أخوي طيب أكد على عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين العراقي والأردني ،استضاف

النائب

تيسير

العدوان

في

منزله بمنطقة شفا بدران (بالتنسيق مع الدكتور منذر جرادات هيئة الإعلام

ا

لسفير

العراقي

في

الأردن

عمر

البرزنجي،

إلى

جانب

عدد

من

أعضاء

رابطة

مشجعي

المنتخب

العراقي،

وبحضور

عدد

من

النواب

وأهالي

المنطقة

.

وجاءت

هذه

الاستضافة

في

إطار

تعزيز

العلاقات

الأردنية

العراقية

على

المستويين

الشعبي

والرسمي،

حيث

ساد

اللقاء

أجواء

ودّية

أكدت

على

عمق

الروابط

بين

البلدين،

خاصة

في

المجالين

الرياضي

والاجتماعي

.

وفي

ختام

اللقاء،

عبّر

الحضور

عن

شكرهم

للنائب

العدوان

على

كرم

الضيافة،

مؤكدين

أهمية

استمرار

مثل

هذه

اللقاءات

التي

تعزز

التواصل

والتعاون

المشترك

.