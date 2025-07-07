لم تنته إيران الضارة غير أن زمنها انتهى

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بقلم: فاروق يوسف
نغصت إيران حياتنا منذ أن نجح أصحاب العمائم وعلى رأسهم الخميني في إسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي عن عرشه وإعلان قيام الجمهورية الإسلامية.في زمن الشاه لم تكن العلاقات الإيرانية-العربية في أحسن أحوالها إلا في حالات قليلة. غير أنها لم تكن سيئة إلى الدرجة التي وصلت إليها في زمن الملالي.كانت سيئة لأن إيران أرادت أن تكون شرطي الخليج الذي لديه أطماعه المحدودة. غير أن ذلك الشرطي كان منضبطا وملتزما بالقوانين الدولية التي يحترمها.أما حين قامت الجمهورية فلم تعد تلك القوانين الدولية التي تنظم علاقات الجوار والمصالح المشتركة لتحظى بأي احترام في سياق نظرية الهيجان العقائدي.
حل مبدأ تصدير الثورة محل مبادئ حسن الجوار وأعلن الخميني بنفسه أنه لا يملك أن يمنع جيشه أو حرسه الثوري من الوصول إلى كربلاء في العراق.وإذا ما كانت إيران الخمينية قد أعلنت منذ البدء عداءها للولايات المتحدة من خلال ضربها للقواعد التي تنظم العلاقات الدبلوماسية حين سمحت باحتلال مبنى السفارة الأميركية واختطاف موظفيها فإن الحرب التي اشتبكت من خلالها مع العراق وأصرت على استمرارها ثمان سنوات كانت بمثابة حاضنة لعنف غير مسبوق ستعيشه المنطقة في الأربعين سنة اللاحقة. ذلك العنف كان ضروريا لاستمرار الثورة من جهة كونه الغطاء الذي استعملته إيران لتنفيذ مشروعها التوسعي في المنطقة.
بكل المعايير فإن إيران الجديدة مسؤولة عن كل ما شهدته المنطقة من انهيارات ساعدتها في ذلك قوى دولية كانت تتحين الفرص لإضعاف العالم العربي ونهب ثرواته بعد أن أفقدته القدرة على اتخاذ قراره السياسي الوطني المستقل في الحفاظ على سيادته.
وليس من قبيل المصادفة أن تكون إيران القوة الإقليمية الوحيدة التي قدمت الدعم لمشروع الغزو الأميركي للعراق وساندته حين وضعت أتباعها في خدمته. لا يكف الإيرانيون عن الحديث عن فضل إيران على الولايات المتحدة في عملية إسقاط نظام صدام حسين والتخطيط للفتنة الداخلية في العراق من أجل حماية القوات الأميركية من ضربات المقاومة.
إلى وقت قريب كان هناك تخادم مبيت بين إيران والولايات المتحدة وكان الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 هو من بين ثمار عديدة لذلك التخادم. وليس سرا أن الإدارات الديمقراطية الأميركية كانت تُدير ظهرها لنشر إيران ميليشياتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن تمهيدا لإعلانها القوة الإقليمية الوحيدة التي يمكنها ضبط الأوضاع لضمان أمن إسرائيل.
لم يكن السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي عناصر مهمة في العقل السياسي الأميركي. كان المهم ضمان أمن إسرائيل وكانت إيران مستعدة للقيام بذلك لولا أن نظامها العقائدي بكل غروره الطائفي كان قد وصل إلى مرحلة، شعر فيها أنه قادر على فرض شروط هيمنته عالميا فكانت غزة بكل ما انطوت الحرب عليه من كوارث.
وعلى الرغم من أن إيران نفت مرارا مسؤوليتها عما حدث يوم السابع من أكتوبر عام 2023 فإن كل المعطيات كانت تشير إلى أنها وقفت وراء ما حدث، بدليل أنها أمرت حزب الله بالاشتراك في تلك الحرب، متوهمة أن تلك الضغوط ستدفع بإسرائيل إلى أن تعيد النظر في طريقتها في التعامل مع الملف النووي بحيث تجبر إدارة الرئيس الأميركي الجديد على تمرير الاتفاق الجديد بما يخدم المصلحة الإيرانية.
بسبب تعاليهم وغرورهم ارتكب الإيرانيون أخطاء جسيمة في قراءة المتغيرات في الساحة السياسية الدولية. لم يخطر في بالهم أن إسرائيل هي الأخرى قد وجدت في ما جرى يوم السابع من أكتوبر فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع من حولها، بحيث تجعل العودة إلى ما قبل ذلك اليوم المشؤوم بالنسبة لها أمرا مستحيلا وأن تتخلص من الخطر الذي يهدد أمن سكانها واستقرار حياتهم إلى الأبد. ألم يتوقع الإيرانيون شيئا من ذلك القبيل؟