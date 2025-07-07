لم تنته إيران الضارة غير أن زمنها انتهى

بسبب تعاليهم وغرورهم ارتكب الإيرانيون أخطاء جسيمة في قراءة المتغيرات في الساحة السياسية الدولية. لم يخطر في بالهم أن إسرائيل هي الأخرى قد وجدت في ما جرى يوم السابع من أكتوبر فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع من حولها، بحيث تجعل العودة إلى ما قبل ذلك اليوم المشؤوم بالنسبة لها أمرا مستحيلا وأن تتخلص من الخطر الذي يهدد أمن سكانها واستقرار حياتهم إلى الأبد. ألم يتوقع الإيرانيون شيئا من ذلك القبيل؟