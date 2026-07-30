“ليش ما وقعت؟”.. كواليس طريق التنمية تفتح باب التساؤلات في بغداد

أعاد موقف وزير النقل العراقي وهب الحسني خلال مراسم توقيع اتفاقية طريق التنمية في أنقرة فتح باب التساؤلات حول كواليس القرار السياسي، بعدما أكد أنه لم يتلقَّ توجيهاً بالتوقيع من رئيس منظمة بدر هادي العامري.

وتداولت أوساط سياسية وإعلامية مشاهد رفض الوزير التوقيع في اللحظة الأولى، معتبرة أن الموقف كشف خلافات داخلية كان يمكن احتواؤها بعيداً عن عدسات الكاميرات، خصوصاً خلال مراسم رسمية بحضور رئيس الوزراء علي فالح الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأثار المشهد موجة من التساؤلات بشأن أسباب تأخر التوقيع، وما إذا كان القرار مرتبطاً بحسابات سياسية داخلية أو بموقف الجهة التي ينتمي إليها الوزير، وسط دعوات لكشف ملابسات ما جرى خلف الكواليس.

في المقابل، أكد وزير النقل لاحقاً أن التأخير جاء نتيجة أسباب فنية وبروتوكولية، مشدداً على أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع جرى توقيعها بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

ويبقى ملف طريق التنمية محط اهتمام سياسي واقتصادي واسع، باعتباره أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية للعراق، وسط استمرار الجدل حول آليات اتخاذ القرار وتداخل الحسابات السياسية مع الملفات الحكومية الكبرى.