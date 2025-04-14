ليفربول يقترب من حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقترب ليفربول خطوة جديدة من حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد أن حقق فوزاً مثيراً على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

وافتتح النجم الكولومبي لويس دياز التسجيل لصالح “الريدز” في الدقيقة 18، بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح.

ورغم سيطرة ليفربول على مجريات اللقاء، شهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، بعدما أدرك وست هام التعادل بهدف عكسي سجله أندرو روبرتسون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 86.

ورجّح ليفربول كفته سريعاً بعد ذلك، حيث نجح في استعادة التقدم وحسم النقاط الثلاث التي عززت موقعه في صدارة جدول الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة، موسعاً الفارق مع آرسنال إلى 13 نقطة، ليقترب المدرب الهولندي آرني سلوت من التتويج باللقب في موسمه الأول مع الفريق، في المقابل، بقى وست هام عند 35 نقطة في المركز السابع عشر، ليستمر في دائرة الخطر ضمن معركة الهبوط.