ليلة تفتيش في بغداد.. النزاهة تفتش عن أموال مشبوهة داخل مزارع شخصيات سياسية

في تطور جديد ضمن تحركات مكافحة الفساد، نفذت قوات تابعة لهيئة النزاهة الاتحادية، مساء الأحد، عمليتي مداهمة منفصلتين استهدفتا مزرعتين في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد تعودان إلى رئيس تحالف خدمات شبل الزيدي ووزير العمل السابق والقيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي.

وبحسب مصدر أمني، فإن إحدى القوات داهمت مزرعة شبل الزيدي، بعد ورود معلومات عن وجود أموال يُشتبه بأنها مدفونة داخل الموقع، فيما نفذت قوة أخرى عملية تفتيش لمزرعة أحمد الأسدي في المنطقة ذاتها.

وأشار المصدر إلى أن العمليتين ما تزالان مستمرتين، ولم تعلن الجهات المختصة حتى لحظة إعداد الخبر عن ضبط أي مواد أو نتائج نهائية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتواصل فيه عمليات هيئة النزاهة لملاحقة ملفات الفساد وتعقب الأموال والأصول محل الشبهات، ضمن حملة رقابية واسعة تشهدها البلاد.