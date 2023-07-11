مؤسسة التمويل الدولية تؤكد على تطوير مطار بغداد الدولي

مؤسسة التمويل الدولية تؤكد على تطوير مطار بغداد الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، تطلع الحكومة للاسراع بانجاز خطة تطوير مطار بغداد الدولي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC، أفتاب أحمد”.واوضح، ان “اللقاء، شهد التباحث في أوجه توثيق التعاون المالي بين العراق والمؤسسة، وسبل تطوير الشراكات، بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية والأزمات العالمية”.وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، الى “انتهاج العراق مساراً إصلاحياً في الجوانب المالية والمصرفية كافة، مستهدفاً الانفتاح على آفاق أوسع للعمل المشترك على المستوى الدولي، بما يطوّر من البيئة الاستثمارية المحلية”.وأكد، أنّ “مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكاً في مجال التنمية وتشجيع القطاع الخاص العراقي”، لافتا الى “تطلع الحكومة للإسراع في إنجاز خطة تطوير مطار بغداد الدولي بأقرب وقت ممكن، لما يمثله من واجهة حضارية للبلد”.واعرب، عن “رغبة الحكومة في التعاون مع المؤسسة لإنشاء مصرف (ريادة) الذي يستهدف دعم المشاريع الصغيرة، وما سيوفره من فرص عمل للشباب”.من جانبه، ابدى افتاب احمد “استعداد مؤسسة تمويل للتعاون والشراكة مع العراق”، لافتا إلى “المشاريع التي ستنفذ في العراق خلال السنوات الثلاث القادمة”.واشار، الى “استمرار العمل على مشروع تطوير مطار بغداد، وإنجازه بوقت قياسي، فضلاً عن الاستعداد لدعم إنشاء مصرف (ريادة) ودعم مشاريع الطاقة المتجددة في العراق، ومشاريع أخرى لتطوير قدرات الشباب العراقي في مجال تكنلوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي”.

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