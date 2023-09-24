مئوية هيكل وثنائية دوره الصحفي والسياسي

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وزارة التخطيط:(3.7%) معدل التضخم لعام 2022
نواب:كلمة السوداني في الأمم المتحدة تمجيد لحكومته الفاشلة تاركاً انتهاك سيادة البلد
حركة حقوق:الكويت تجاوزت كثيرا على سيادة العراق ويجب تأديبها
حكومة البارزاني:البنك المركزي العراقي أودع( 250 )مليار دينار في الحساب المصرفي لإقليم
الخارجية النيابية:التدخل الأمريكي وراء أستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
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حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
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حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
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نواب:كلمة السوداني في الأمم المتحدة تمجيد لحكومته الفاشلة تاركاً انتهاك سيادة البلد
رئيس إتحاد الصناعات العراقية يتعرض إلى مضايقة في مطار طهران
ممثل شركات الصيرفة:لوبيات البنك المركزي هي إس ارتفاع أسعار صرف الدولار
وزير الخارجية:نعمل على ربط السوق والعملة العراقية بالدولار وتركيا ترفض الحوار بشأن تواجدها العسكري في الإقليم
حراك ودعوات نيابية لإقالة محافظ البنك المركزي لفشله وفساده
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