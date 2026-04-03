ماء بغداد تنفي وجود تلوث زيتي في دجلة وتؤكد استمرار تجهيز المياه بشكل طبيعي

نفت دائرة ماء بغداد، اليوم الجمعة (3 نيسان 2026)، صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود بقعة زيتية في مياه نهر دجلة ضمن حدود العاصمة.

وأكدت الدائرة في بيان أن عمليات إنتاج وضخ المياه مستمرة دون أي توقف، مشيرة إلى أن جميع مشاريع الماء تعمل بصورة طبيعية ومستقرة، وتواصل تقديم خدماتها للمواطنين بشكل منتظم.

ودعت الجهات المعنية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، وتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة التي قد تثير القلق بين المواطنين، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.