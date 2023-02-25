مارسيلو يعود إلى فلوميننسي

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بالفديو.. ظهور حفرة عملاقة في تركيا بعد الزلزال
نيبينزيا:الغرب مستعد التضحية بأوكرانيا وبالعالم النامي من أجل إلحاق الهزيمة بروسيا
الرئيس التونسي:نرفض التدخلات الخارجية وسيادة البلد فوق كل اعتبار
بوتين:الغرب كان يلعب بأوراق مخلوطة ويحتفل بخيانته فهو معتاد على البصق على العالم كله
بايدن من كييف يقدم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار
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153000 سعر صرف الدولار لهذا اليوم
الخزانة الأمريكية:العراق بالمرتبة الأولى عربيا في شراء السندات الأمريكية لعام 2022
الرقابة المالية:رواتب الوزراء والنواب السابقين والحاليين استنزفت خزينة الدولة
السوداني يؤكد على “سعيه”باستقرار سعر صرف الدولار
النفط النيابية:مجلس الوزراء سيحدد سعر برميل النفط في موازنة 2023
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التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
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- متابعات خاصة
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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بالوثائق..الخارجية:إيران لاتحترم القوانين الدولية ولا علاقات الجوار ومصرّة على قطع المياه عن العراق
وزير الخارجية:سنحقق كل ما تريده إيران في العراق والمنطقة والعالم
المجلس الوزراي للأمن الوطني يناقش تخفيض المياه من قبل تركيا ويترك قطع المياه من قبل إيران وبإصرار منها
نواب يطالبون منع استملاك مصانع تعليب كربلاء والأراضي المحيطة به من قبل مرجعية السيستاني
البنك المركزي يُلزم المصارف وشركات الصيرفة العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي بمختلف النشاطات المالية والاقتصادية
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