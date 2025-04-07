ماكرون يعلن رفضه الشديد للتهجير القسري لسكان غزة

ماكرون يعلن رفضه الشديد للتهجير القسري لسكان غزة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للقاهرة الاثنين إنه يرفض “بشدة التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم سواء في غزة أو في الضفة الغربية”.وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أن ذلك سيكون “انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة برمتها بما في ذلك أمن إسرائيل”.

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