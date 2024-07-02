مالية الإقليم تودع أكثر من (70) مليار دينار في حساب الخزينة الاتحادية عن إيراداتها غير النفطية لشهر أذار الماضي

مالية الإقليم تودع أكثر من (70) مليار دينار في حساب الخزينة الاتحادية عن إيراداتها غير النفطية لشهر أذار الماضي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية في إقليم كردستان، االثلاثاء، ايداع  أكثر من 70 مليار دينار في حساب الحكومة الاتحادية كإيرادات غير نفطية لشهر آذار.وقال بيان للوزارة، إن “حكومة إقليم كردستان، أرسلت الإيرادات غير النفطية لشهر مارس إلى وزارة المالية العراقية”.وأضافت، إن “حكومة الإقليم أودعت في  فرع أربيل للبنك المركزي العراقي  70 مليار و130 مليون و250 ألف دينار كحصة للخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لشهر آذار 2024”.وبحسب الاتفاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، فانه يتم تسليم الإيرادات النفطية والغير نفطية الى وزارة المالية الاتحادية بنسب محددة من أجل صرف رواتب موظفي كردستان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *