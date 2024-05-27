مالية الإقليم تودع أكثر من (85) مليار دينار عن 50% من إيراداتها غير النفطية في الخزينة الاتحادية عن شهر شباط 2024

مالية الإقليم تودع أكثر من (85) مليار دينار عن 50% من إيراداتها غير النفطية في الخزينة الاتحادية عن شهر شباط 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الإثنين، إيداع جزء من الإيرادات الداخلية لشهر شباط للإقليم في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنها “أودعت مبلغ (000،85,199,634) ديناراً (خمسة وثمانون ملياراً ومائة وتسعة وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار) من الإيرادات الداخلية لإقليم كردستان لشهر شباط 2024 نقدا في الحساب المصرفي للحكومة الاتحادية في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي والبالغة 50% من إيرادات الضرائب والجمارك في الإقليم لشهر شباط”.وأضافت، أن “ذلك جاء بحسب تقارير الميزانية العمومية المعدلة شهرياً”.

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