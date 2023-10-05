ما هي القراءة؟

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وزيرة الإتصالات ترد على النائبة 7X7 :تدافع عن الفاسدين وشركة ايرثلنك
الإمارات توقف منح تأشيرة الدخول للعراقيين الحاملين للجواز الإلكتروني
تظاهرة لأصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد مطالبين البنك المركزي العراقي برفع العقوبات المفروضة عليهم
نائب:الأحزاب وراء عرقلة استجواب الفاسدين والفاشلين من الوزراء ومادونهم
مسؤول عراقي:زيارة أردوغان إلى بغداد “مرهونة بحل الملفات الشائكة “
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وزيرة الإتصالات ترد على النائبة 7X7 :تدافع عن الفاسدين وشركة ايرثلنك
تظاهرة لأصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد مطالبين البنك المركزي العراقي برفع العقوبات المفروضة عليهم
اليوم ..سعر صرف الدولار =157500 ديناراً
محافظ نينوى:سد الموصل ما زال يعاني من شحة المياه
النفط النيابية:تمرير قانون النفط والغاز يحتاج إلى توافق سياسي
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الفيفا: بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم ستقام في المغرب والبرتغال وإسبانيا
مصدر رياضي:اللاعب ايمن حسين طلب فسخ عقده من الرجاء البيضاوي المغربي
المدرب كاساس يختار 24 لاعبا لبطولة الأردن بكرة القدم
الاتحاد العراقي لكرة القدم:توصل مدربيّ المنتخبين الأول والأولمبي لتبادل اللاعبين
المدرب البرتغالي (جوزيه مورينيو) يرفض عرضا سعودياً
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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وزيرة الإتصالات ترد على النائبة 7X7 :تدافع عن الفاسدين وشركة ايرثلنك
الإطار يرد على حزب الحلبوسي:لنا الشرف الكبير في خدمة إيران الثورة
خبير اقتصادي:مسؤولين ولائيين داخل البنك المركزي وراء أرتفاع أسعار صرف الدولار
مركز حقوقي: مهرجان العراق الدولي ” مهرجان الشرمطة والرذيلة” في ظل الحكم الاسلامي الشيعي
إيران:لانثق بعبيدنا الإطاريين إلا بعد التدقيق على الأرض بانسحاب المعارضة الكردية الإيرانية من الحدود
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