مبابي:أفضل البقاء في سان جيرمان

مبابي:أفضل البقاء في سان جيرمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- لوح الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن امكانية مغادرته ناديه الفرنسي مستقبلا.وقال مبابي في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول، امس السبت، انه “يجب أن أتخذ القرار الصحيح وهو أمر صعب، وأمنح نفسي كل فرصة لاتخاذ قرار جيد من أجلي، أنا الآن في مكان أحبه وأشعر فيه بالراحة. لكن هل هذا هو أفضل مكان للتواجد فيه؟ لا أعرف الإجابة”.هذا ويعتبر ريال مدريد من أشد المهتمين بملف مبابي، حيث يرغب الميرنجي في إحضاره إلى سانتياجو برنابيو، لقيادة المشروع المستقبلي للفريق.

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