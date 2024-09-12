مباراة فريقي الشرطة العراقي والنصر السعودي في بغداد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ‏أعلنت إدارة نادي الشرطة العراقي، اليوم الخميس، موافقتها على نقل مباراة فريقها الكروي مع النصر السعودي من كربلاء إلى ملعب المدينة في العاصمة بغداد، ضمن المنافسات بطولة الأندية الآسيوية للنخبة.

‏وقال عضو إدارة النادي غازي فيصل، “تمت الموافقة على طلب نادي النصر السعودي بنقل المباراة من ملعب كربلاء الدولي إلى ملعب المدينة في العاصمة بغداد، ونحن حالياً في اجتماع للتداول بشأن الجوانب التنظيمية”.

وأضاف “الموافقة جاءت نزولاً عند رغبة الجانب السعودي ومخاطبات الاتحاد العراقي لكرة القدم لنادي الشرطة”، موضحاً أن النقل جاء لأسباب أرجعها نادي النصر السعودي لبعد المسافة بين مطار النجف ومدينة كربلاء التي تؤثر فيناً على اللاعبين”.