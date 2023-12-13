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الأمن النيابية:المشاركة المتدنية ستشكل شائبة على العملية الانتخابية برمتها
بالوثيقة..مفوضية الانتخابات ترد الدعوى المقامة بحل حزب تقدم
القانونية النيابية:لايوجد إتفاق على تمرير قانون العفو العام
تحالف الانبار:الحلبوسي فقد سيطرته على المحافظة بعد إنهاء تكليف(83) مستشاراً له
البنك المركزي يعلن عن تشكيل الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني
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البنك المركزي يعلن عن تشكيل الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني
السوداني يوجه بالربط الإلكتروني بين البنك المركزي والجمارك والمنافذ الحدودية للقضاء على الفساد
اليوم..سعر صرف الدولار=157750 ديناراً
6.95 ملايين برميل نفط حجم الصادرات العراقية إلى المصافي الصينية المستقلة للشهر الماضي
وزارة البيئة:بيان كوب /28 لم يتطرق إلى الوقود الأحفوري
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مباراتين وديتين بين المنتخب العراقي ونظيره البحريني في المنامة
فريق الكهرباء يتأهل إلى النصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي
غداً..المواجهة بين إشبيلية الإسباني ولانس ضمن الجولة السادسة لأبطال أوروبا ومنع جمهور الأول من الحضور
غداً.. المواجهة بين منتخب ناشئة العراق ونظيره اليمني
اتحاد الكرة العراقي:اللاعب (منتظر ماجد) أصبح ضمن المنتخبات الوطنية
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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تركيا مستمرة بتخفيض المياه في نهري دجلة والفرات والسوداني يقدم لها مزيدا من الاستثمارات !
الإطار يعلن دعمه لترشيح(محمود المشهداني) لرئاسة البرلمان
العراق يتصدر قائمة الدول العربية المُصدرة للنفط إلى أميركا لشهر تشرين الأول الماضي
المالية النيابية:20% هي نسبة صرفيات الحكومة من موازنة 2023
نائب إطاري:لايوجد مغيبين بل دواعش تم إعدامهم
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