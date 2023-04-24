متحدث ولائي:المالكي والعامري والخزعلي هم أصحاب القرار النهائي في الإطار

متحدث ولائي:المالكي والعامري والخزعلي هم أصحاب القرار النهائي في الإطار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يعقد الإطار التنسيقي الشيعي، الأسبوع المقبل اجتماعاً “مهماً” مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لمناقشة التغييرات الجديدة على مستوى وزراء ومحافظين ومدراء.وقال القيادي في الاطار، تركي العتبي في حديث صحفي، الاثنين، إن “رئيس مجلس الوزراء وضع رؤية شاملة لملف التغيير سواء لبعض الحقائب الوزارية او المحافظين او مدراء بعض المؤسسات الحكومية وهو يعتمد على مبدأ تقييم فني عادل للاداء”.وأضاف العتبي، أن “اجتماع مهم للاطار التنسيقي بحضور السوداني سيعقد الاسبوع المقبل في بغداد”، متوقعا “طرح رئيس الوزراء رؤيته الخاصة بالتغييرات”.ولفت إلى أنه “لم نعرف لغاية الان ما هي الأسماء التي ستكون في دائرة التغيير سواء من الحقائب الوزارية او المحافظين”.وأشار القيادي في الاطار التنسيقي، إلى أن “اي تغيير يقوم به السوداني سيكون ضمن اسباب موجبة”، مبينا أن “التغير قد يتأخر أسابيع ولكن قرار الاطار يتحكم به المالكي والعامري والخزعلي .

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