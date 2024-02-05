مجلس النجف: يختار(يوسف كناوي) من تيار الحكمة محافظا

مجلس النجف: يختار(يوسف كناوي) من تيار الحكمة محافظا
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 النجف/ شبكة أخبار العراق- صوّت مجلس محافظة النجف، اليوم الاثنين، على اختيار رئيساً له ونائبه، والمحافظ ونائبيه، في أولى جلساته التي عقدها لحسم هذا الملف. وذكر مراسلنا، أن المجلس صوّت بالإجماع على اختيار حسين العيساوي عن ائتلاف دولة القانون رئيساً لمجلس المحافظة، ونائبه غيث شبع عن تحالف “الأساس” بزعامة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي. وأشار إلى أن المجلس انتخب رسمياً يوسف كناوي عن تيار الحكمة الوطني محافظًا للنجف، وعمار الجزائري عن حركة عصائب أهل الحق نائباً له، والنائب الثاني كرار محبوبة عن تحالف “أبشر يا عراق” للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق.

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