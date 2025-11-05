مجلس النواب سيجتمع بعد الانتخابات

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلاميّ لرئيس مجلس النوّاب في بيان،الاربعاء، أن “رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ وافق على عقد جلسة بعد إجراء الانتخابات؛ وذلك من أجل إنصاف ذوي الشهداء، من ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية”.وأكّد رئيس المجلس أنّ “هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجلس على إنصاف ذوي الشهداء الذين فدّموا للبلاد أغلى ما يملكون”، مشيرًا إلى أن “صيانة حقوق ذويهم والحفاظ عليها تعدّ من أولويات عمل المجلس”.وكان قد شدّد المشهدانيّ في وقت سابق أنّ “أعمال المجلس ستبقى مستمرّة حتى بعد إجراء الانتخابات النيابية؛ وذلك من أجل ضمان حقوق شريحة ذوي الشهداء وجماعة البطاقة الحمراء، فضلًا عن غيرهم من الشرائح الاجتماعية الأخرى التي يجب تشريع القوانين الخاصة بهم، من أجل إنصافهم واستحصال حقوقهم”

