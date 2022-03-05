مجلس النواب يصوت على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

مجلس النواب يصوت على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، السبت، على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، إن “عدد النواب المصوتين بلغ 203 نواب، وغير المصوتين 62 نائباً”.وكان مجلس النواب عقد، قبل قليل، الجلسة الاعتيادية الثالثة، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. 

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