مجلس النواب يصوت على تثبيت رئيسي الادعاء العام والإشراف القضائي

مجلس النواب يصوت على تثبيت رئيسي الادعاء العام والإشراف القضائي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، على تثبيت رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن”مجلس النواب صوت على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *