مجلس النواب يصوت على قرار القضاء بتمديد مفوضية الانتخابات لمدة سنتين

مجلس النواب يصوت على قرار القضاء بتمديد مفوضية الانتخابات لمدة سنتين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس النواب، اليوم الإثنين (13 كانون الثاني 2025)، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولمدة سنتين.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، إن” البرلمان صوت خلال جلسته الي عقدها اليوم برئاسة محمود المشهداني رئيس مجلس النواب، على تمديد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولمدة سنتين”.وأضافت، ان” المجلس صوّت أيضًا مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015).

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