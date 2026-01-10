مجلس النواب يعقد جلسته الثالثة لمناقشة الإيرادات غير النفطية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت ( 10 كانون الثاني 2026 )، جلسته الاعتيادية برئاسة هيبت الحلبوسي.وقال مراسلنا، إن “الحلبوسي أفتتح اليوم السبت، اعمال الجلسة الثالثة من الدورة التشريعية السادسة وبحضور من 209 نواب”.وأضاف أن “البرلمان يباشر بمناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور مدير عام الهيئة العامة للضرائب، مدير عام الهيئة العامة للكمارك، ومدير عام هيئة المنافذ الحدودية”. 

