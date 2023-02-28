مجلس النواب يعلن عن أسماء”لجنة الخبراء” لإختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان

مجلس النواب يعلن عن أسماء”لجنة الخبراء” لإختيار مجلس مفوضية حقوق الإنسان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس النواب، الثلاثاء، أسماء أعضاء اللجنة النيابية المختصة باختيار مجلس مفوضي مفوضية حقوق الانسان. وقال مصدر برلماني، إن لجنة الخبراء المختصة باختيار مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان ستكون بإشراف نائب رئيس مجلس  النواب شاخوان عبدالله.وأضاف، أن اللجنة تتألف من الأعضاء التالية أسمائهم:

١- النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي

٢- النائب انسجام عبد الزهرة الغراوي

٣-  النائب ايمان عبد الرزاق محمد

٤- النائب باسم خضير كاظم الغرابي

٥-النائب جوان عبد اللــه عمر

٦- النائب اسوان سالم صادق الكلداني

٧- النائب حسين علي محمد اليساري 

٨- النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي

٩- النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري

١٠- النائب عبد الكريم علي عبطان الجبوري

١١- عدنان عاشور عدنان الجابري

١٢- االنائب وحدة محمـ ود فهد الجميلي

١٣-  لمياء داود كاظم / مجلس الوزراء

١٤-  حاتم جبار عودة / مجلس القضاء الاعلى

١٥-  حسين رحمن الفاضلي / منظمات مجتمع مدني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *