مجلس النواب يدعم لأي خطوات تشريعية تواكب التطورات المالية العالمية

مجلس النواب يدعم لأي خطوات تشريعية تواكب التطورات المالية العالمية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أمس الجمعة، وفدا من الخبراء والأكاديميين العراقيين والدوليين، لبحث دعم التشريعات الخاصة بالعملة الرقمية وتعزيز السوق المالي.وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، ضم الوفد الدكتور أوز عضو مجلس بلدية نيويورك، والدكتور بريار رشيد عضو لجنة الاقتصاد النيابية، والقاضي سالار عبد الستار وزير العدل الأسبق، والدكتور حيدر علي الخبير الاقتصادي المقيم في أستراليا.وأضاف البيان، أن اللقاء شهد عرض تجارب ناجحة في الولايات المتحدة والإمارات بمجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب مناقشة نتائج مباحثات الوفد مع محافظ البنك المركزي العراقي.وأكد المشهداني دعم مجلس النواب لأي خطوات تشريعية تواكب التطورات العالمية وتفتح أبواب الاستثمار، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة مالية حديثة تعزز موقع العراق في الاقتصاد الرقمي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *