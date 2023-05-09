مجلس النواب يقرر تمديد فصله التشريعي لحين إقرار الموازنة

مجلس النواب يقرر تمديد فصله التشريعي لحين إقرار الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس النواب العراقي ،اليوم الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي.وذكر بيان مقتضب للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ؛ أن التمديد لحين التصويت على قانون الموازنة الاتحادية 2023.

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