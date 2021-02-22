مجلس الوزراء:هيام نعمت ممثلة الحكومة في مجلس النواب

مجلس الوزراء:هيام نعمت ممثلة الحكومة في مجلس النواب
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 بغداد/شبكة أخبار العراتق- قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة، تسمية وزيرة الدولة، هيام نعمت محمود، ممثلة الحكومة في مجلس النواب.وذكر المجلس في بيان ، أنه “قرر في جلسته الاعتيادية السابعة المُنعقدة في 2021/2/16، أن تكون وزيرة الدولة (هيام نعمت محمود) ممثلة الحكومة في مجلس النواب العراقي، لتوضيح قرارات مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب ولجانه القطاعية”.

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