مجلس الوزراء يستثني استقطاع 1% من رواتب المتقاعدين لدعم حزب الله اللبناني

مجلس الوزراء يستثني استقطاع 1% من رواتب المتقاعدين لدعم حزب الله اللبناني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صوت مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية، يوم الاثنين، على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة 1% من الرواتب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ، أن “مجلس الوزراء صوّت على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة 1% من الرواتب لدعم غزة ولبنان وبأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024”.يشار إلى أن جدلا ثار في الشارع العراقي بشأن استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم غزة ولبنان، بعد أن تم استقطاع المبالغ بأثر رجعي لمدة شهرين. وأثار هذا القرار استياء المتقاعدين الذين اعتبروه “ظالمًا” في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، في وقت طالب مكاتب حقوقية ونواب بإلغاء هذا القرار.يذكر ان قرار السوداني باستقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين هو بالأصل لدعم  إحياء حزب الله اللبناني بأمر إيراني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *