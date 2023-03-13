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صالح:ودائع العراق السيادية الدولارية في البنك الاحتياطي الفيدرالي “أمينة”
المالية النيابية:زيادة لرواتب الدرجات الدنيا بنسبة 150%
السوداني يرسل 400 مليار دينار إلى أربيل لترضية حزب بارزاني
مجلس الوزراء يوافق على قانون الموازنة لسنة 2023
المالية النيابية:وصول الموازنة للبرلمان بعد التصويت عليها في مجلس الوزراء
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- رياضية
تشافي:لقد حافظنا على فارق الـ9 نقاط مع ريال مدريد
اليوم ..(5) مباريات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز
كاساس يعلن عن القائمة النهائية للاعبين أمام نظيره الروسي وديا
البصرة تعلن عن جاهزية ملاعبها لاستضافة ذهاب الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الملك سلمان
مدرب باريس سان جيرمان:بوجود مبابي سنفوز على بايرن ميونخ
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وكالة فرنسية:أمريكا حوّلت العراق إلى دولة فاشلة تحت الحكم الإيراني الميليشياوي
هل تستطيع الحكومة ضبط السلاح المنفلت بوجود ميليشيا الحشد الشعبي؟!
التعديلات الدستورية تكريسا للطائفية والمحاصصة والفساد والتخلف ومزيدا من الصلاحيات للخونة
القضاء الولائي لايحاسب المالكي
تقرير دولي:مكافحة الفساد في العراق عبارة عن ” نكتة”
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- متابعات خاصة
عودة العلاقات السعودية الإيرانية لاتعني الاطمئنان من الغدر الإيراني
الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
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في عراق النفط..أكثر من (5) ملايين عاطل عن العمل جراء فشل وفساد الحكومات الولائية الإيرانية
تظاهرات رافضة لقانون “سانت ليغو” الإنتخابي في بغداد وباقي المحافظات
نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
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