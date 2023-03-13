مجلس الوزراء يوافق على قانون الموازنة لسنة 2023

مجلس الوزراء يوافق على قانون الموازنة لسنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء، الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، وأحاله إلى مجلس النواب.وقال مكتب السوداني في بيان ، إن “مجلس الوزراء وافق، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، وأحاله إلى مجلس النواب”.وكان مجلس الوزراء عقد، صباح اليوم الاثنين، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة موازنة 2023.

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