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نائب:(محسن ولايتي) ارتكب مخالفات قانونية ودستورية في جلسة نصابها غير مكتمل
الأمن النيابية: السوداني يبرم إتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا وهي محتلة العراق
نائب :تسويف متعمد من استجواب وزير الكهرباء الفاشل من قبل محسن ولايتي
حكومة السوداني تعيد النظر بسعر برميل النفط في موازنة 2025
مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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سلطان عُمان يرجو من ترامب تحقيق “نتائج إيجابية” في المفاوضات مع إيران
إيران:الجولة الثانية من المحادثات مع أمريكا ستعقد في مسقط وليس في روما
الجزائر تطرد (12) موظفاً من السفارة الفرنسية
الكرملين: العلاقة بين روسيا وأمريكا في تقدم
البيت الأبيض: جميع الخيارات مطروحة لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي
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لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
بأمر إيراني لإذلال العراق وأهله..الكهرباء في صيف 2025 لمدة ساعتين فقط!
فساد حكومة السوداني تؤكده تسريبات مستشاريه
مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
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لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني
السوداني:سعادتي بتمرير قانون الحشد الشعبي الجديد و(أحمد الشرع) مرحب به في بغداد
السوداني: أنا أبن الحشد الشعبي وسأفوز في الانتخابات المقبلة من خلال أصواته
نائب:التصويت على استحداث محافظة حلبجة غير قانوني لعدم اكتمال نصاب المجلس
حزب متحدون يرفض تقسيم المحافظات على أساس طائفي وعرقي لتدمير ما تبقى من العراق
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