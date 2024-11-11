مجلس بغداد يفتح باب الترشيح لرئاسة الوحدات الإدارية

مجلس بغداد يفتح باب الترشيح لرئاسة الوحدات الإدارية
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 بغداد/ شبكة أخبارالعراق- أعلن مجلس محافظة بغداد، أمس الأحد، فتح باب الترشيح إلى  رئاسة الوحدات الإدارية كما في صورة الكتاب أدناه… 

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