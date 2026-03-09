مجلس خبراء النظام الإيراني يعيّن مجتبى خامنئي مرشداً خلفاً لوالده بعد اغتياله في طهران

أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران تعيين الإرهابي مجتبى خامنئي مرشداً جديداً للنظام الإيراني، خلفاً لوالده الذي قُتل قبل أيام في طهران بعملية أمريكية إسرائيلية، بحسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن المجلس.

وجاء في البيان أن المجلس عقد جلسة طارئة ناقش خلالها مستقبل قيادة النظام، مشيراً إلى أنه وبعد ما وصفه بـ”دراسات دقيقة وموسعة”، وبالاستناد إلى أحكام المادة 108 من الدستور الإيراني، صوّت أعضاء المجلس بأغلبية قاطعة على تعيين الإرهابي مجتبى حسيني خامنئي قائداً ثالثاً للنظام في ما يسمى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد البيان أن القرار اتُّخذ انطلاقاً مما اعتبره المجلس “واجباً شرعياً ومسؤولية وطنية”، ليتم تنصيب مجتبى خامنئي رسمياً مرشداً أعلى للنظام خلفاً لوالده.