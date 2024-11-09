مجلس ديالى:السوداني “تعهد”بتطوير الحقول النفطية والغازية وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في التعيين

مجلس ديالى:السوداني “تعهد”بتطوير الحقول النفطية والغازية وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في التعيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن 3 وعود قطعها السوداني في زيارته الأخيرة لبعقوبة.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تواصل مستمر معنا من اجل دعم ديالى في ملفات عدة والسعي الى بلورة حراك ينعكس إيجابا على المواطنين في ملفات حيوية عدة ابرزها الخدمات والامن وصولا الى الاستثمار والثروات الطبيعية”.وأضاف أن “السوداني تعهد في زيارته الأخيرة لبعقوبة في تسريع وتيرة تطوير الحقول النفطية والغازية وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في التعيين مع تطوير المنافذ الحدودية ورصد أموال كبيرة لبدء أولى الخطوات مع تشكيل لجنة عليا لحل كافة المعرقلات لمشاريع بغداد الاتحادية في ديالى”.وأشار الى أن “السوداني بدء فعليا في تنفيذ كل ما تعهد به وهناك خطوات على ارض بدأت تأخذ سياقاتها من خلال لجان مركزية وصلت من بغداد من اجل وضع الحلول وتنفيذ ما تعهد بد رئيس مجلس الوزراء”.وتابع أن “السوداني تعهد بزيارة أخرى الى ديالى ستكون مخصصة لملف الطاقة بشكل مباشر لأنه يعطي الأولوية لملف استثمار وتطوير حقولها النفطية والغازية ويرى بانها يمكن ان تتحول الى رقم مهمة في معادلة الطاقة على مستوى العراق”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زار الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، محافظة ديالى.

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