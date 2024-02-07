مجلس ديالى:تأخير حسم رئاسة المجلس والمحافظ لعدم التوافق السياسي

مجلس ديالى:تأخير حسم رئاسة المجلس والمحافظ لعدم التوافق السياسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد عضو مجلس محافظة ديالى الجديد، نزار اللهيبي، اليوم الأربعاء، عدم توصل الكتل السياسية إلى أي اتفاق لحسم رئاسة المجلس وتشكيل الحكومة المحلية.وقال اللهيبي في حديث صحفي، إنه “حتى الآن لم تتوصل الكتل في ديالى الى اتفاق يحسم ملف رئيس المجلس والمحافظ ونوابهما وما تزال الاتفاقات السياسية جارية”.وأضاف أنه “لم يحدد أي موعد لاستئناف جلسة المجلس ولا يمكن أن يتم تحديد موعد ما لم تحسم التوافقات والتفاهمات حول رئاسة المجلس والمحافظ”.

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