مجلس ديالى يصوت على إقالة رئيسه

مجلس ديالى يصوت على إقالة رئيسه
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بعقوبة/ شبكة اخبار العراق- صوت مجلس محافظة ديالى، اليوم الأحد، على إقالة رئيسه عمر الكروي لعدم القناعة بأجوبة الأسئلة التي وجهت اليه.وقال مراسلنا، ان مجلس محافظة ديالى، صوت على عدم القناعة بأجوبة رئيسه عمر الكروي.وتابع، ان قرار الإقالة تم بعد تصويت 12 عضواً من مجلس المحافظة. 

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