مجلس ديالى ينتخب ( اللهيبي) رئيسا له

مجلس ديالى ينتخب ( اللهيبي) رئيسا له
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بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- اكد مراسلنا، اليوم الاحد، انتخاب نزار اللهيبي رئيسا لمجلس محافظة ديالى.وقال مراسلنا، إن مجلس محافظة ديالى انتخب نزار اللهيبي رئيسا لمجلس المحافظة.وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس محافظة ديالى، اليوم الأحد، على إقالة رئيسه عمر الكروي.وقال مراسلنا، إن أعضاء مجلس المحافظة والبالغ عددهم 12 عضواً صوتوا بالإجماع على إقالة رئيس المجلس عمر الكروي، لعدم القناعة بإجاباته خلال جلسة استجوابه التي عُقدت بعد الظهر.

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