مجلس نينوى يجدد الثقة لمرشح حزب بارزاني(سيروان الروزبياني)نائبا أول للمحافظ

مجلس نينوى يجدد الثقة لمرشح حزب بارزاني(سيروان الروزبياني)نائبا أول للمحافظ
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت، الثقة على مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيروان الروزبياني كنائب اول للمحافظ.وقال مراسلنا، إن المجلس اختار خلال الجلسة أيضاً “عمر نامق المولى” عن حزب “الهوية الوطنية” كنائب ثاني للمحافظ.وفي الخامس من الشهر الجاري، صوّت مجلس محافظة نينوى، على اختيار “أحمد الحاصود” رئيساً للمجلس و”محمد عبد الله الجبوري” نائباً له، فيما جدد ولاية المحافظ الحالي عبد القادر الدخيل.

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