محافظة النجف تسعى لإنشاء منطقة حرَّة على الحدود مع السعوديَّة

محافظة النجف تسعى لإنشاء منطقة حرَّة على الحدود مع السعوديَّة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسعى محافظة النجف لإنشاء منطقة حرَّة على الحدود مع السعوديَّة، مؤكدةً أنها ستتكفل بالقضاء على البطالة في خمس محافظات.وقال مستشار المحافظ لشؤون الصناعة شهيد العارضي لـ”الصباح الرسمية”، إنَّ “المحافظة سعت إلى هذا المشروع لأنه يحقق تعدداً في الموارد غير النفطية للبلد، خاصة أنَّ البلاد لا تملك سوى منطقة حرة واحدة في محافظة البصرة، بينما هناك 120 منطقة حرة في الدول العربية، تمتلك منها الإمارات 20 منطقة، مبيناً أنَّ هذه المناطق تعود بإيرادات كبيرة على الدول، فالإمارات على سبيل المثال يصل إيرادها السنوي من مناطقها الحرة إلى 100 مليار دولار”.وأشار إلى أنَّ “هناك دراسة جدوى أعدها مختصون في المحافظة تؤكد أنَّ إيرادات المنطقة الحرة في النجف يمكن أن تصل إلى 160 مليار دينار سنوياً، كما أنها كفيلة بالقضاء على البطالة فيها، فضلاً عن أربع محافظات مجاورة”.أما عن أهمية إنشاء هذه المنطقة، فذكر العارضي أنَّ “أهميتها تكمن بسبب موقع النجف الذي يتوسط جميع المحافظات، إضافة إلى وجود مطار النجف الأشرف الدولي وأربعة معامل لشركات القطاع العام هي معامل الإطارات والإسمنت والألبسة الجاهزة والجلود، إضافة إلى ثلاثة آلاف معمل للقطاع الخاص، منها 100 معمل في منطقة بحر النجف، فضلاً عن معامل تصدر إنتاجها إلى الخارج، مثل معمل سلمان دوس لصناعة السجاد الذي يصدر إنتاجه للسعودية وقطر وعمان والأردن، إلى جانب البعد السياسي والديني والسياحي لمحافظة النجف الأشرف، والذي شجع الجانب السعودي على الترحيب بفتح منفذ حدودي مع العراق من خلالها”.

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