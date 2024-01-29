محافظة النجف تسعى لإنشاء منطقة حرَّة على الحدود مع السعوديَّة

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كوريا الشمالية تعلن عن تجربة إطلاق صواريخ “كروز”من الغواصات
اليوم..محادثات في باريس للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
إسرائيل تواصل جرائم حربها في غزة رغم قرار محكمة العدل الدولية
مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
غوتيريش:رفض إسرائيل حل الدولتين “غير مقبول”
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إهانة لحكومة السوداني من قبل حكومة البارزاني
إيران:استهداف العراق بصواريخ “ثورية” لايؤثر على العلاقة بين البلدين!!
نائب:وزارة النفط منحت شركة (غاز الحلفاية) العائدة للمكتب الاقتصادي لحزب الدعوة عقداً بقيمة (1.6) مليار دولار
مصدر سياسي:بمباركة خامئني تم توزيع حصص مناصب المحافظين بين مكونات الإطار
البنتاغون يجدد التأكيد..لن نسحب قواتنا من العراق
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