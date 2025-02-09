محافظ أربيل :لن نستقبل النواب الإطاريين الداعمين لتظاهرات السليمانية

محافظ أربيل :لن نستقبل النواب الإطاريين الداعمين لتظاهرات السليمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الاحد (9 شباط 2025)، اننا لن تستضيف ولن تستقبل العرب ذوي “الوجوه الكالحة”.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ، تعليقا على تظاهرات المواطنين في أربيل دعماً للمضربين في السليمانية.وأضاف خوشناو، بكلمته وامام الجميع، ان”أربيل دائماً مضيافة، لكنها لا تستطيع اليوم أن تتحمل استقبال العرب ذوي الوجوه الكالحة” النواب” الذين يأتون باسم موظفي إقليم كردستان إلى اربيل، ومن طرف أخر اذ يقوم هؤلاء العرب بقطع حصتنا من الموازنة، لذلك نؤكد باننا لن نقوم بإستقبالهم الیوم”.وكان العشرات من المعلمين والمدرسين المحتجين في السليمانية توجهوا، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، إلى مدينة أربيل، لغرض التظاهر في عاصمة الإقليم.

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