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الخدمات النيابية:20 فقرة في الموازنة لايزال عليها اختلاف بين القوى السياسية
القانونية النيابية تشترط إعادة العمل البرلماني بعد حله في حال عدم إجراء الانتخابات
نائب:دعوات حل البرلمان “دعاية انتخابية”
المالية النيابية تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين
محافظ البنك المركزي:ارتفاع سعر صرف الدولار فيه إيجابيات كثيرة
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الخدمات النيابية:20 فقرة في الموازنة لايزال عليها اختلاف بين القوى السياسية
المالية النيابية تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين
محافظ البنك المركزي:ارتفاع سعر صرف الدولار فيه إيجابيات كثيرة
المالية النيابية تنفي انهيار المباحثات بين بغداد وأربيل حول الموازنة
إيران:500 مليون دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال منفذ زرباطية فقط!!
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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