محافظ ديالى الجديد يؤدي اليمين لاستلام مهامه الرسمية

محافظ ديالى الجديد يؤدي اليمين لاستلام مهامه الرسمية
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بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- أدّى محافظ ديالى عدنان جاير الشمري،اليوم الخميس، اليمين في محكمة استئناف ديالى تمهيدا لمراسم استلام مهامه من المحافظ السابق مثنى التميمي.وقال الشمري، خلال استلام مهامه، “انتظرونا في اكمال مسيرة الاعمار في المحافظة بدءا من الأسبوع المقبل وسنحقق الكثير”.من جانبه قال المحافظ السابق مثنى التميمي، “اليوم نسلم السلطة بشكل سلمي وسلس وديمقراطي”.

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