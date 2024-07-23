محافظ كربلاء ووزير داخلية إيران:الإمام “الغايب”سعيد بمشاركة (7) ملايين زائر إيراني بأربعينية الحسين!!

محافظ كربلاء ووزير داخلية إيران:الإمام “الغايب”سعيد بمشاركة (7) ملايين زائر إيراني بأربعينية الحسين!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث  القيادي في حزب الدعوة محافظ كربلاء  نصيف جاسم الخطابي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، آلية التعاون والتنسيق في دخول 7 ملايين زائر إيراني.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء ، أن”محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، استقبل وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي والوفد المرافق له الذي ضم السفير والقنصل العام في كربلاء والمسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية بحضور رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة ثائر الطائي والقيادات الأمنية العليا في المحافظة” .وأضاف أنه” جرى أثناء اللقاء بحث ومناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الجانبين لاسيما في مجال دخول  7 ملايين زائر إيراني في الزيارة الأربعينية أي تعزيز احتلال البلد من قبل إيران” .

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