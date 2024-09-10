محافظ كركوك:الرئيس رشيد مع إرساء الدعائم الصلبة للتعايش السلمي في المحافظة

محافظ كركوك:الرئيس رشيد مع إرساء الدعائم الصلبة للتعايش السلمي في المحافظة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى ، ان اللقاء الذي عقده مع رئيس الجمهورية ، عبد اللطيف جمال رشيد، كان ناجحا ” وتناول اوضاع كركوك السياسية والامنية والخدمية والاقتصادية ودعم المشتركات بين مكوناتها .وقال في بيان له عقب انتهاء اللقاء مع الرئيس مساء أمس الاثنين في قصر بغداد، ان الرئيس اكد دعم المحافظة في خطواتها والارتقاء بواقعها الخدمي وبارك فكرتنا بتأسيس مجلس للتعايش تحت رعايته ودعمه في اولى خطوات ادارة كركوك نحو إرساء دعائم صلبة للتعايش بين مكوناتها.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *