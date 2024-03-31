محافظ كركوك:رؤية عربية تركمانية واحدة تجاه الحفاظ على مكتسبات كركوك

محافظ كركوك:رؤية عربية تركمانية واحدة تجاه الحفاظ على مكتسبات كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، الاحد، عن اتفاق  عربي تركماني لتقديم مرشح منصب المحافظ في كركوك، مشيرا الى ان رؤية التحالف العربي التركماني واحدة وهي الحفاظ على مكتسبات كركوك، وقال الجبوري في حوار  متلفز،ان ” رؤية التحالف العربي التركماني واحدة وهي الحفاظ على مكتسبات كركوك في وقت ان  الخلافات الكردية مؤثرة على “تشكيل الإدارة”. وأضاف ان ” مطالب المكونات تؤخر حسم الأوضاع في كركوك  وانه  لا يوجد اتفاق جماعي بين المكونات في كركوك “. وأشار الى ان ” مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تناقش بشكل “فاعل” بين المكونات”. وأوضح الجبوري ان ” الوضع في كركوك “حساس” ويحتاج الى وقت للوصول الى اتفاق وان على الأطراف التنفيذية او التشريعية تفهم وضع كركوك جيدا”.

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