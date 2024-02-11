محافظ نينوى يباشر بتغيير الفاشلين في الإدارة المحلية

محافظ نينوى يباشر بتغيير الفاشلين في الإدارة المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الأحد، تغيير عدد من مديري الأقسام للمشاريع المحلية في المحافظة وذلك لاخفاقهم في تأدية مهام عملهم.ووفقا للمعلومات ، فإن الدخيل أصدر اوامر بتغيير اكثر من 10 شخصيات من مديري اقسام ولجان تحليل في مجال إحالة المشاريع دون الرجوع الى كتلهم السياسية والأحزاب التي ينتمون إليها.وهذا أول تحدٍ للدخيل بوجه الكتل والأحزاب السياسية في محافظة نينوى منذ انتخابه رئيسا للحكومة المحلية بالاصالة.بدورها أوضحت مصادر مطلعة للوكالة، أن التغييرات الادارية في المواقع الحساسة بمحافظة نينوى لاقسام تشرف على التعاقدات والمشاريع جاء في وقت يتقاسم ويتصارع فيه قادة الكتل والاحزاب على المناصب الادارية في نينوى لتقاسم كعكتها.وأضافت “ما التغييرات إلا ضربة لبعض الشخصيات ممن وضعوا مناصريهم في هذه المواقع”.وصوّت مجلس محافظة نينوى، يوم الاثنين الخامس من شهر شباط الجاري، على اختيار رئيساً للمجلس وكذلك نائبه، فيما جدد ولاية المحافظ الحالي عبد القادر الدخيل.

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