محامو البصرة يطالبون “بحصر السلاح بيد الدولة”

محامو البصرة يطالبون “بحصر السلاح بيد الدولة”
آخر تحديث:

البصرة/شبكة أخبار العراق- نظم العشرات من المحامين في البصرة، الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك بعد يوم من اغتيال زميل لهم بهجوم مسلح. وقال مراسل شبكة أخبار العراق، أن “جمعا من محامي البصرة تضامنوا مع زميلهم الشهيد، وطالبوا بحماية المواطنين العراقيين عبر منع السلاح المنفلت وحصره بيد السلطات”.هذا وكان نائب نقيب المحامين في محافظة البصرة عبد الرضا العطار، قد أوضح أمس السبت، أن حادث قتل المحامي حيدر ناجي الموسوي من سكنة البصرة، كان نتيجة خلاف بين عمه وعدد من الأشخاص الذين لديهم مبالغ مالية بذمة عم المجني عليه.من جانبها، أدانت نقابة المحامين العراقيين، جريمة اغتيال المحامي الموسوي، موضحة أنه اغتيل إثر إطلاق سراح موكله بكفالة، الموقوف لدى الجهات الأمنية. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *