محكمة التحكيم الدولي ترفض طعن الخطوط الجوية العراقية

القاهرة/ علي الوزني

عقدت محكمة التحكيم الدولي جلستها يوم الاثنين 3/6/2026 في العاصمة المصرية القاهرة للنظر في الطعون التي تقدم بها كل من الوكيل القانوني لوزارة العدل العراقية و الوكيل القانوني لشركة الخطوط الجوية العراقية على الحكم السابق لنفس المحكمة والقاضي بتغريم شركة الخطوط الجوية العراقية / مكتب القاهرة مبلغ وقدره ملياري ونصف المليار دولار امريكي لصالح شركة هورس للسياحة المصرية الوكيل العام لشركة الخطوط الجوية العراقية بعد قيام الأخيرة بفسخ عقد الوكالة من طرف واحد دون مراعاة الجوانب القانونية في عقد الوكالة .

محكمة التحكيم الدولي أصدرت قرارها في نهاية الجلسة برفض الطعون المقدمة شكلا و مضمونا ووجب على شركة الخطوط الجوية العراقية بتسديد مبلغ الغرامة أعلاه لصالح شركة هورس للسياحة .

والجدير بالذكر أن هذه الجلسة تعتبر الفصل الأخير من فصول التقاضي لمحكمة التحكيم الدولي الفاصل بين الوكيل العام لشركة الخطوط الجوية العراقية في جمهورية مصر العربية وهي شركة هورس للسياحة و بين شركة الخطوط الجوية العراقية .

من جهة أخرى أكد مصدر خاص لشبكة اخبار العراق أن شركة الحصان القابضة للتجارة وهي شركة مصرية الجنسية قد تقدمت ومن خلال وكيلها القانوني شركة المحاماة الدولية الأمريكية بدعاوى قضائية التحكيم الدولي للنظر ب 146 دعوى قضائية لمقاضاة وزارات الصناعة والزراعة و الاسكان و التجارة في جمهورية العراق لنكوث تلك الوزارات بالعقود المبرمة مع شركة الحصان القابضة للتحارة،

وطالبت شركة الحصان القابضة للتجارة بتعويض مالي وقدره 250 مليار دولار امريكي ،

وأكد المصدر أن الوكيل القانوني لشركة الحصان القابضة للتجارة أبلغت وزارة الخارجية في العراق لتبلغ تلك الوزارات بهذا الخصوص .