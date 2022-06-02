محكمة القضاء الإداري ترفض طلب محافظ صلاح الدين السابق بالعودة لمنصبه

محكمة القضاء الإداري ترفض طلب محافظ صلاح الدين السابق بالعودة لمنصبه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، رفض إصدار أمر ولائي تقدم به محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر بإيقاف إجراءات تكليف النائب الأول للمحافظ بمهام إدرة المحافظة وكالة. وبحسب الوثيقة ، فأن المحكمة قررت رد دعوى جبر، لعدم توفر شروط إصدار الأمر الولائي.

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